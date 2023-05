1 Zwischen dem VfB-Präsidenten Claus Vogt (links) und dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger tun sich in der Zusammenarbeit immer mehr Risse auf. Foto: Baumann

Sportlich läuft es beim VfB Stuttgart gut, doch vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg brodelt es hinter den Kulissen – wer kann beim Fußball-Bundesligisten nicht mit wem und vor allem warum?









Stuttgart - Noch ein Training steht an, ehe es zum nächsten Gastspiel geht. An diesem Samstag trifft sich die Mannschaft des VfB Stuttgart auf dem Clubgelände, ehe sie anschließend in den Flieger Richtung Niedersachsen steigt. Im Gepäck hat der Fußball-Bundesligist schon reichlich Punkte und genug Selbstvertrauen, um dem VfL Wolfsburg an diesem Sonntag (18 Uhr) stark zu begegnen.