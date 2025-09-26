Vorstand des VfB Stuttgart: Rouven Kasper will zum FC Bayern – startet nun der nächste Wechsel-Poker?

Rouven Kasper hat sich entschieden. Der Marketingchef will zurück nach München. Doch der VfB-Aufsichtsrat macht es dem Rekordmeister nicht leicht.
Nun verliert der VfB Stuttgart wohl doch noch einen Spitzenmitarbeiter an den FC Bayern. Rouven Kasper, seit 2022 Marketingvorstand beim Pokalsieger, will zurück nach München, wo er zuvor schon das Asiengeschäft aufgebaut hatte. Nach Informationen unserer Redaktion hat er diese Entscheidung dem Aufsischtsrat der VfB AG mitgeteilt und gleichzeitig darum ersucht, den bis 2028 datierten Arbeitsvertrag beim Fußball-Bundesligisten aufzulösen. Nun geht es um die Modalitäten des geplanten Wechsels, der aus Bayern-Sicht zum 1. Januar des nächsten Jahres vollzogen werden soll. Der VfB äußert sich auf Nachfrage zu der Personalie nicht.