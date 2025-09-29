Vorstand des VfB Stuttgart: Rouven Kasper nach München – wie der VfB die Suche nach einem Nachfolger angeht

Der Pokalsieger braucht einen neuen Marketingvorstand. Das Profil ist erstellt, nachdem sich der Aufsichtsrat der VfB AG schnell mit den Bayern geeinigt hat.

Die Marke erstrahlt in neuem Glanz. Mit einer eigenen Designsprache, wie es in Fachkreisen heißt, die auch für die Werte des VfB Stuttgart steht. „VfB 1893“ – das soll sich ab sofort in den Köpfen der Partner und Fans festsetzen. In einer eigens entwickelten Schrift gibt es diesen frisch vorgestellten Markenauftritt. „Concordia“ – inspiriert aus dem Vereinsarchiv des Fußball-Bundesligisten. Das original Emaille-Schild des ehemaligen Bad Cannstatter Hotels Concordia diente als Vorlage. Dort schlossen sich die beiden VfB-Vorgängervereine zum Verein für Bewegungsspiele 1893 zusammen.

Ein historischer Moment, und die Verbindung zwischen Tradition und Moderne ist beim Pokalsieger das letzte große Projekt von Rouven Kasper gewesen. Denn der Marketingvorstand verlässt den VfB. Er geht zum FC Bayern. Sein ursprünglich bis 2028 datierter Arbeitsvertrag wird aufgelöst.

Lesen Sie auch

Die Einigung zwischen den beiden Seiten erfolgte schließlich schnell, nachdem Kasper den Aufsichtsrat der VfB AG über seinen Wechselwunsch in der vergangenen Woche informiert hatte. Zuvor hatte sich der 43-Jährige mit seinem früheren Arbeitgeber über eine Rückkehr nach München verständigt. Dort war er schon vor seiner Zeit beim VfB für das Asiengeschäft verantwortlich. „Die Entscheidung, mich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen, ist mir aufgrund des gemeinsam in den letzten knapp vier Jahren Erreichten und Erlebten nicht leichtgefallen. Ich danke dem Aufsichtsrat um Dietmar Allgaier, dass er mir die Möglichkeit zur Rückkehr zum FC Bayern gibt“, erklärt Kasper.

VfB-Präsident Allgaier hat mit seinem Amtskollegen Herbert Hainer in vertrauensvollen Gesprächen die Modalitäten geklärt. Ein Transferpoker wie im Fall des Stürmers Nick Woltemade wurde somit verhindert. Über die Details der Vereinbarung herrscht jedoch Stillschweigen. Klar ist, dass Kasper zum 1. Januar 2026 seine Stelle beim FC Bayern antritt und in den neu aufgestellten Vorstand rückt. In Stuttgart hinterlässt der Marketingexperte dagegen eine Lücke.

„Wir haben dem Wunsch Rouven Kaspers, diese neue berufliche Herausforderung anzunehmen, entsprochen, weil er sich in seiner Zeit beim VfB in hohem Maße um unseren Verein verdient gemacht und einen großen Beitrag zu unserem Wiedererstarken geleistet hat. Ohne sein Wirken wäre der VfB als Unternehmen, Business-Plattform und Marke nicht so stark positioniert, wie er es heute ist“, sagt Allgaier.

Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle behält das Finanzressort bei sich. Foto: Baumann

Mit Kasper ist beim VfB nicht nur der neue Markenauftritt verbunden, sondern seit seinem Amtsantritt 2022 war er auch am Einstieg Porsches als Anteilseigner maßgeblich beteiligt sowie an der Zusammenarbeit mit dem aktuellen Haupt- und Trikotsponsor, der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Zudem gewannen gerade die größeren Unternehmen und Partner durch ihn wieder Vertrauen in den Verein. Asien wurde dabei als Zukunftsmarkt definiert. Kritisch wurde dagegen das zweijährige Engagement des Wettanbieters Winamax als Trikotsponsor betrachtet, das mit Kaspers Wirken zustande kam. Ebenso der Deal mit dem Sportrechtevermarkter Sportfive, der sich unter anderem um die Akquise von Sponsoren kümmert.

Letztlich erscheint der VfB seit dem Strategiewechsel unter Kasper aber in einem anderen Licht, was zum einen mit dem sportlichen Erfolg zu tun hat, zum anderen mit der Vermarktung, die sich daraus ergeben hat. Und jetzt brauchen die Stuttgarter eine Nachfolgeregelung in diesem Ressort. Unter der Führung des Aufsichtsratsvorsitzenden Allgaier wurde das Profil für den Posten des künftigen Marketingvorstands bereits erstellt, die schwierige Suche nach der passenden Person beginnt. Denn der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle und der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sollen so bald wie möglich Verstärkung erhalten.

Wie es aussieht, wird Wehrle dann auch in Zukunft die Finanzen weiter voll unter sich haben. Bisher hatte er diesen Bereich nach dem Rückzug von Thomas Ignatzi im Sommer nur vorübergehend übernommen. Ein vierter Vorstand soll nicht mehr bestellt werden. Kasper selbst bleibt in den nächsten Wochen noch an seinem Schreibtisch in der Mercedesstraße sitzen, ehe er in sein neues Büro an der Säbener Straße in München wechselt. Es ist eine Übergangszeit zwischen dem VfB und dem FC Bayern vereinbart.