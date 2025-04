Vorstand des VfB Stuttgart: Die Architekten des VfB-Aufschwungs sind noch nicht fertig

1 Erfolgstrio beim VfB Stuttgart: Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, Trainer Sebastian Hoeneß und Vorstandschef Alexander Wehrle (von links) Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Vertragsverlängerung mit dem Vorstandschef Alexander Wehrle ist ein weiterer wichtiger Baustein, um die Zukunft des Bundesligisten zu gestalten, kommentiert unser Sportredakteur Carlos Ubina.











Der VfB Stuttgart setzt auf Kontinuität. So soll sich nach langen Jahren des sportlichen Misserfolgs und der vereinspolitischen Unruhe beim Fußball-Bundesligisten endgültig alles zum Guten wenden, um sich national dauerhaft in der Tabelle oben festzusetzen und regelmäßig auf internationaler Bühne aufzuspielen. Die Vertragsverlängerung mit Alexander Wehrle bildet in diesem Kontext den vorerst letzten Baustein.