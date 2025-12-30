Vorstand des Polizeisportvereins: Mieten für Stuttgarter Sportstätten steigen – „können diese Summe nicht stemmen“

Der Sparkurs der Stadt treffe Vereine hart, sagt Andreas Stolz vom Polizeisportverein Stuttgart. Bei einer Fahrt im Riesenrad auf dem Schlossplatz blickt er mit uns auf 2026.
Man kann schon nachdenklich werden, wenn man auf dem Schlossplatz das Riesenrad vorm Nachthimmel leuchtend aufragen sieht: Wieder dreht es seine Runden. Wieder ist der Jahreskreislauf abgeschlossen, hat die Erde die Sonne einmal umrundet. Von oben hat man eine herrliche Aussicht – taugt diese Perspektive auch für einen Rückblick und einen Ausblick? Wir drehen „Eine Runde über Stuttgart“ – und solange das Riesenrad sich dreht, erfahren wir, was Andreas Stolz bewegt.