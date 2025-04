Vorsorge ist sooo wichtig: Etwas in meiner Brust ertastet: Anna Heiser gibt Entwarnung

Vor wenigen Tagen teilte Anna Heiser mit, dass sie "etwas" in ihrer Brust ertastet habe. Nach einer Mammografie kann der "Bauer sucht Frau"-Star glücklicherweise Entwarnung geben.

Anna Heiser (34) hat sich mit einem sehr privaten, aber auch überaus wichtigen Thema vor wenigen Tagen bei ihren Followerinnen und Followern auf Instagram gemeldet. Heiser habe "etwas" in der Brust ertastet und wolle sich untersuchen lassen, teilte der "Bauer sucht Frau"-Star seinen Fans mit. Sie hat mittlerweile die Diagnose bekommen und kann Entwarnung geben.

"Weil Krebs kein Alter kennt"

Es habe Heiser "viel Überwindung" gekostet, den Beitrag zu veröffentlichen, gemeinsam mit ihrem Mann habe sie jedoch beschlossen, das Thema öffentlich anzusprechen. "Ich habe etwas in meiner Brust ertastet und lasse es abklären", schrieb sie zu einem Video, das sie auf dem Weg nach Windhoek, Namibias Hauptstadt, zeigt. "Wie es scheint, ist es nur eine Zyste. Doch wegen meiner familiären Vorgeschichte muss ich zur weiteren Kontrolle", schreibt sie. Heiser habe am Montag einen Termin für eine Mammografie, teilte sie mit. "Weil Krebs kein Alter kennt", spreche sie das Thema offen an. "Weil Vorsorge Leben retten kann. Und weil keine Frau damit allein sein sollte."

Lesen Sie auch

In den Kommentaren zeigten viele ihre Unterstützung. Man "drücke ganz fest die Daumen" war dort unter anderem zu lesen. Oder auch: "Es wird alles gut." In einer Story auf der Social-Media-Plattform konnte Heiser dann am heutigen 15. April glücklicherweise mitteilen, dass es sich nicht um Krebs handelt. "Ich war gestern bei der Mammografie und es hat sich zum Glück bestätigt, dass es nur eine Zyste ist", berichtet sie. Sie hoffe nun, dass die Zyste "von selbst platzt". Sie müsse ab sofort jährlich zur Mammografie: "Die Vorsorge ist sooo wichtig."

Anna und Gerald Heiser lernten sich im Rahmen des RTL-Formats "Bauer sucht Frau" kennen. Sie zog zu ihrem Partner nach Namibia. 2018 heirateten sie, 2021 und 2022 kamen die beiden Kinder des Paares zur Welt. Im Februar verkündete das Paar auf Instagram, seine Farm verkaufen und in Heisers Heimat Polen ziehen zu wollen.