Auch wirtschaftlich gesunde Unternehmen können in der Corona-Krise überraschend in Liquiditätsschwierigkeiten geraten. Welchen Risiken ist dabei ein Geschäftsführer ausgesetzt?

Stuttgart - Grundsätzlich haftet der Geschäftsführer einer GmbH persönlich gegenüber dem Finanzamt für Steuerschulden beziehungsweise gegenüber der Einzugsstelle für Sozialversicherungsbeiträge wenn er als gesetzlicher Vertreter die Pflichten der GmbH vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt. Aber was geschieht, wenn ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen überraschend in Liquiditätsschwierigkeiten gerät, wie dies gegenwärtig aufgrund der Corona-Pandemie der Fall sein kann?

In solchen Situationen ist dem Geschäftsführer zunächst einmal kein Schuldvorwurf zu machen. Er kann aber grundsätzlich in Haftung genommen werden, wenn etwa der Gesellschaft im Fälligkeitszeitpunkt die Zahlung der Steuern beziehungsweise Sozialversicherungsbeiträge noch möglich war. Dies dürfte derzeit bei vielen Unternehmen der Fall sein: Liquidität ist zwar noch vorhanden, soll aber wegen der unbekannten Dauer der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie möglichst im Unternehmen gehalten werden.

Eingeschränkt wird die Haftung durch die Mittelvorsorgepflicht des Geschäftsführers. Danach muss er die Gesellschaftsmittel mit Blick auf die in absehbarer Zeit fälligen Steuerzahlungen so einteilen, dass die Zahlung bei Fälligkeit gesichert ist.

Stundung von Steuern

Der Geschäftsführer muss beachten, dass er die Steuerschulden gleichmäßig in dem Verhältnis zahlt, in dem er auch anderen Gläubigern Befriedigung gewährt (sogenannter Grundsatz der anteiligen Tilgung). Das gilt unabhängig davon, ob dem Geschäftsleiter ab Insolvenzreife Zahlungen verboten sind und einen neuen Haftungsgrund auslösen.

Hinsichtlich der Lohnsteuer muss die Finanzverwaltung sogar vorrangig vor anderen Gläubigern und unabhängig von diesem Zahlungsverbot trotz Insolvenzreife bedient werden. Entlastung soll für den Geschäftsleiter nur möglich sein, wenn ihm die Abführung der Steuern tatsächlich unmöglich ist, weil die Gesellschaft nicht über die dafür notwendigen Mittel verfügt.

Das Bundesfinanzministerium lässt nun die Stundung von Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer für Unternehmen zu, die unter Gewinn- und Umsatzeinbußen infolge der Corona-Pandemie leiden. Wesentlich ist, dass die Stundung durch die Corona-Krise veranlasst ist.

Wird vorsätzlich eine Stundung erwirkt, obwohl tatsächlich keine Liquiditätsschwierigkeiten bestehen, haftet der Geschäftsführer nicht nur für die Steuerschulden, sondern kann auch als Steuerhinterzieher zur Verantwortung gezogen werden, da durch die ungerechtfertigt in Anspruch genommene Stundung eine Steuerverkürzung auf Zeit begründet werden kann. Die Nutzung der Stundungsmöglichkeit als „ Trittbrettfahrer“ ist somit gegebenenfalls sowohl haftungsrechtlich als auch strafrechtlich relevant.

ist somit gegebenenfalls sowohl haftungsrechtlich als auch strafrechtlich relevant. Soll die Möglichkeit der Corona-Steuerstundung genutzt werden, besteht gegebenenfalls ein Haftungsrisiko des Geschäftsführers, wenn die gestundete Steuer zu einem späteren Zeitpunkt nicht gezahlt werden kann. Dieses Haftungsrisiko besteht nur dann nicht, wenn der Stundungsantrag vor Fälligkeit der zu stundenden Steuer gestellt wird oder dem Geschäftsführer zu diesem Zeitpunkt die Stundung durch die Finanzverwaltung zugesagt wurde. Vorsorglich sollten die durch die Stundung freiwerdenden Mittel erst verwendet werden, wenn die Stundung gewährt wurde. Die Gründe, warum eine Stundung wegen unmittelbarer und nicht unerheblicher Betroffenheit des Unternehmens durch die Corona-Pandemie beantragt wird, sollten in dem Stundungsantrag offengelegt werden. Dies ist von besonderer Relevanz, wenn zwar zum Zeitpunkt der Antragstellung noch Liquidität vorhanden war, aber davon ausgegangen wurde, dass diese alsbald durch Zahlungsverpflichtungen aufgezehrt sein wird. Damit ist sichergestellt, dass die Entscheidung der Steuerbehörde über den Stundungsantrag auf Basis der tatsächlichen Verhältnisse erfolgt und dem Geschäftsführer kein Schuldvorwurf gemacht werden kann.

Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen

Um Unternehmen angesichts der Corona-Krise vor existenzbedrohenden Zuständen zu bewahren, hat auch der Spitzenverband der Krankenkassen (GKV) erleichterte Stundungsmöglichkeiten von Sozialversicherungsbeiträgen angeregt. Danach können Einzugsstellen grundsätzlich fällige Sozialversicherungsbeträge unter bestimmten Voraussetzungen stunden. In der Vergangenheit waren die Einzugsstellen allerdings mit Stundungen äußerst restriktiv. Es müssen folgende Voraussetzungen vorliegen:

Die Stundung setzt einen schriftlichen Antrag des Arbeitgebers voraus. Über diesen entscheidet die Einzugsstelle nach pflichtgemäßem Ermessen.

Beitragsansprüche dürfen nur gestundet werden, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für den Arbeitgeber verbunden wäre.

Sie soll gegen eine angemessene Verzinsung und in der Regel nur gegen Sicherheitsleistungen gewährt werden, damit der Beitragsanspruch nicht gefährdet ist.

Eine erhebliche Härte soll in der Regel vorliegen, wenn der Beitragsschuldner beispielsweise erhebliche Umsatzeinbußen durch die Corona-Pandemie erlitten hat. Das muss der Beitragsschuldner darlegen. Auch hier muss die Geschäftsführung bei dem Stundungsantrag beachten, dass die Voraussetzungen einer Stundung auch wirklich vorliegen.

Der GKV empfiehlt Stundungen nur auszusprechen, wenn die Regelungen zum Kurzarbeitergeld und sonstige staatliche Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen genutzt werden. In dem Fall sollen die Beiträge für die Monate März 2020 bis Mai 2020 bis zum Fälligkeitstag der Beiträge für den Juni 2020 gestundet werden. Die Stundungen sollen (abweichend vom Normalfall) zinslos und ohne Sicherheitsleistung ausgesprochen werden.

Vorgehensweisen noch nicht einheitlich abgestimmt

Auch bei diesen Stundungsanträgen ist darauf zu achten, dass den Einzugsstellen die Stundungsgründe umfassend dargelegt werden. Bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben setzt sich die Geschäftsführung strafrechtlichen und haftungsrechtlichen Risiken aus. Schlimmstenfalls kann ein strafrechtlich zu ahndender Betrug vorliegen.

Da es noch keine einheitlich abgestimmte Vorgehensweisen der Einzugsstellen im Rahmen der Covid-19 Pandemie gibt, ist in Absprache mit den Einzugsstellen zu klären, welche Angaben diese in der derzeitigen Situation für die Stundungsentscheidung benötigen. Teilweise verschicken die Krankenkassen entsprechende Fragebögen nach Eingang eines Stundungsantrags.

Problematik in den Fragebögen

Problematisch ist derzeit, dass in den Fragebögen abgefragt wird, ob sonstige staatliche Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen schon aktiv genutzt werden. Eine Antwort hierauf ist aber momentan noch nicht ohne weiteres möglich, da bei vielen Unternehmen die Beantragung noch in der Planung ist, bis endgültig Klarheit über alle Rettungspakete besteht. In dem Fall ist den Krankenkassen mitzuteilen, dass die Nutzung aktuell nur geplant beziehungsweise beantragt ist. Unklar ist auch, ob den Krankenkassen die Umsatzrückgänge für eine Stundung ausreichen oder ob der Schuldner der Beiträge diese faktisch nicht mehr zahlen können muss.

Sollte eine Beitragszahlung aufgrund angespannter Liquiditätslage nicht möglich sein, sollten in jedem Fall die Einzugsstellen darüber schriftlich unterrichtet werden, um gegebenenfalls eine Stundung zu erreichen. Dies gilt insbesondere in Fällen, in welchen die Insolvenzantragspflicht suspendiert ist, die Zahlungspflicht für die Sozialabgaben aber weiter bestehen bleibt.

Durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wird die Geschäftsführung nicht von der Pflicht zur Zahlung der Sozialabgaben befreit. Bei Einstellung der entsprechenden Zahlungen droht eine Strafbarkeit nach § 266a StGB - die Strafgerichte gehen von einem Vorrang der Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen gegenüber anderen Zahlungsverpflichtungen aus.

Dr. Sven Christian Gläser ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner der Beratungsgesellschaft Ebner Stolz in Stuttgart.

