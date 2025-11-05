Vorschlag des Präsidiums: BSW im Namen ohne Wagenknecht – Parteispitze einigt sich

Monatelang wurde gerätselt, wie die Neugründung der einstigen Linken-Ikone künftig heißen soll. Viele Vorschläge wurden erwogen. Jetzt hat sich die Führung wohl festgelegt.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht trennt sich vom Namen der Parteigründerin und soll künftig „Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft“ heißen. Beim Kürzel BSW soll es bleiben. Dies ist der Vorschlag des Präsidiums und des Vorstands, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Präsidiums erfuhr. Das letzte Wort hat ein BSW-Parteitag in Magdeburg Anfang Dezember.