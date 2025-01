Vorschlag der Immobilienunternehmer: Bonus für Häuslebauer – Ein Steuerrabatt für Wohnkredite soll her

Bonus für Häuslebauer – Ein Steuerrabatt für Wohnkredite soll her

1 Am Bau geht es zurzeit mühsam voran. Foto: picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd

Der Verband der Freien Immobilien- und Wohnungsunternehmen im Land bringt als Stütze für die Baukonjunktur eine für Deutschland ganz neue Idee ins Spiel. Wie würden private Häuslebauer profitieren?











Link kopiert



In den USA ist es einer der lukrativsten Posten in der Steuererklärung. Und auch die deutschen Nachbarn Belgien, Dänemark, Niederlande und die Schweiz erlauben diesen manchmal satten Steuerrabatt. „Wir sollten es auch in Deutschland einführen, dass Zinsen für Immobilienkredite für jeden von der Steuer absetzbar sind“, sagt Dirk Graf, Vorsitzender der baden-württembergischen Landesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW): „Das würde für soziale Parität sorgen, denn bisher werden Anleger privilegiert.“ Wer sein Wohneigentum selbst nutze, gehe hingegen leer aus.