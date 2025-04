Wandern, Wellness und Wassersport? Das und noch mehr wird Urlauberinnen und Urlaubern in Österreich geboten. Zu jeder Jahreszeit gibt es im deutschen Nachbarland unzählige Highlights von Kultur und Kulinarik bis hin zu traumhaften Badeseen. Hier einige Vorschläge für den nächsten Urlaub in Österreich.

Aktiv im Urlaub

Österreich ist natürlich bekannt für seine schöne Natur. Und das Land wird seinem Ruf zwischen hohen Bergen und grünen Wiesen auch mehr als gerecht. Eine besondere Kulisse für Wanderungen bietet unter anderem das idyllische Ausseerland im steirischen Salzkammergut. Oder wie wäre es mit einer Mountainbike-Tour durch Kärnten, wo laut des Tourismusportals des Bundeslandes eine Vielzahl an anspruchsvollen Trails aber auch einfacheren Routen mit einer Gesamtlänge von nicht weniger als 3.000 Kilometern zu finden ist?

Lesen Sie auch

Gerade im Sommer versprechen Badeseen wie der Weissensee, der Wörthersee oder der Mondsee nicht nur willkommene Abkühlung. Neben Wanderrouten rund um viele der österreichischen Badeseen gibt es beispielsweise auch häufig Möglichkeiten zum Klettern, Bergsteigen und für Wassersport von Segeln bis Surfen. Freizeitparks, Sommerrodelbahnen und weitere Angebote könnten genau das Richtige für die gesamte Familie sein. Der Alpine Coaster Imst in Tirol wird als "längste Alpen-Achterbahn der Welt" beworben und ist ab dem 1. Mai wieder geöffnet.

Wer im Winter nach Österreich reist, möchte in vielen Fällen vermutlich eines der bekannten Skigebiete besuchen. Zu den bekanntesten zählen unter anderem die Regionen rund um Kitzbühel, Ischgl oder auch Sölden. Auf hunderten Pistenkilometern finden Wintersportfans hier und auch in vielen anderen Gegenden in Österreich ihr Glück. Alleine Kitzbühel hat 233 Abfahrtskilometer zu bieten. Und wer doch mal relaxen und nicht Skifahren, Snowboarden oder Langlaufen möchte, geht einfach shoppen, besucht eine Sauna oder ein Spa oder bucht eine Fahrt mit der Pferdekutsche.

Wenn es doch etwas ruhiger zugehen soll

Apropos relaxen: Vielerorts gibt es in Österreich moderne Wellnessangebote, bei denen sich Urlauberinnen und Urlauber oftmals vor imposanter Kulisse erholen können. Alle, die es ruhiger angehen möchten, bekommen den Kopf in einer der vielen Spa-Suiten wieder frei oder finden hoffentlich ihre innere Ruhe in einem der Wellnessresorts, die nicht selten Erholung mit einzigartigen Ausblicken bieten. Eines der besonderen Angebote ist etwa die auf mehr als 2.100 Metern gelegene Kristallhütte im Zillertal.

Ein großartiger Ausblick lässt sich nicht nur dort mit Kochkunst verbinden. Außergewöhnlich kulinarisch wird es beispielsweise auch auf Genusswanderungen oder bei einem Frühstück in der Genussgondel der Wiedersbergerhornbahn Alpbach, die in diesem Jahr für Termine ab dem 7. Juni gebucht werden kann und mit der es hoch hinaus geht, während man herzhaften Käse und mehr genießt. Unter anderem am Grundlsee in der Steiermark können hungrige Urlauberinnen und Urlauber hingegen auf einer sogenannten Plätte, einem traditionellen Holzboot, frühstücken.

Das reichhaltige Feinschmecker-, Kultur- und Unterhaltungsangebot in Österreich lässt sich derweil nicht nur mit einem Urlaub sondern auch mit einem Städtetrip ganz wunderbar verbinden. Zu einem der Highlights gehört sicherlich der Wiener Opernball, der 2025 jedoch bereits Ende Februar stattgefunden hat. Im Mai steht aber beispielsweise in der Hauptstadt wieder das Donaufestival an - und für eine Wiener Melange in einem der Kaffeehäuser, ein echtes Wiener Schnitzel oder einen leckeren Kaiserschmarrn muss nicht einmal ein Event anstehen. Daneben locken etwa die Salzburger Festspiele oder das Nova Rock Festival, das im Juni im Burgenland steigt.