So geht es nächste Woche am 21.10. weiter

1 Milchviehhalter Yannik aus Baden-Württemberg, Michelle Foto: RTL

In unserer Vorschau erfahren Sie schon jetzt, wie es nächste Woche bei "Bauer sucht Frau" auf RTL weitergeht.











Link kopiert



Am 21. Oktober um 20:15 Uhr auf RTL geht es in der vierten Folge von "Bauer sucht Frau" nicht nur um die harte Arbeit auf dem Land, sondern auch um zarte Bande, die zwischen den Bauern und ihren Hofdamen geknüpft werden. Während der Funke bei einigen Paaren schon übergesprungen ist, stehen bei anderen noch erste Kennenlernversuche an.