Vorschau aufs Jubiläumsjahr in Ludwigsburg: Flackernde Flammen am Schloss

Flackernde Flammen am Schloss

Vorschau aufs Jubiläumsjahr in Ludwigsburg

1 Auch ohne Heißluftballons wurde vor der Südfront des Schlosses Appetit auf das kommende Jubiläumsjahr gemacht. Foto: avanti/Ralf Poller

Wer eine Veranstaltung im Freien organisiert, der muss mit den Launen des Wetters rechnen und einen Plan B in der Hinterhand haben. Und so fiel am Samstagnachmittag die Vorschau auf das sogenannte „Ballonblühen“, mit dem im kommenden Frühjahr das 70-Jahr-Jubiläum des Blühenden Barocks gefeiert wird, zwar anders aus als geplant, aber wenigstens nicht ganz den stürmischen Böen zum Opfer.