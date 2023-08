1 Am Abend kommen immer dann auch viele jüngere Gäste, sagt Weinlaube-Organisator Peter Buhl (Archivbild). Foto: Simon Granville

Es windet und regnet während des Aufbaus der Weinlaube am Montag – und es ist kalt. Obwohl das Wetter so gar nicht zum Ludwigsburger Weinfest passt, ist Gastronom und Mitorganisator Peter Buhl optimistisch: „Wenn am Ende der Woche dann gutes Wetter ist, rennen uns die Leute umso mehr die Hütte ein.“