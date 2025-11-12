Vorsage: Bis 21 zu Grad am Donnerstag

1 Besonders der Süden profitiert von der Wetterlage. Foto: Uwe Anspach/dpa

Woher kommen die für die kommenden Tage angesagten milden Temperaturen? Wie lange das warme Wetter anhält.











Link kopiert



Offenbach - In den kommenden Tagen gibt es noch einmal milde Temperaturen, doch für das Wochenende erwarten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) wieder deutlich kältere Werte. Am Donnerstag könnte im Süden und Südwesten die 20-Grad-Marke geknackt werden, sagte ein DWD-Meteorologe. Am wärmsten werde es mit bis zu 21 Grad rund um den Breisgau, im Stuttgarter Umland und am Alpenrand. Solche hohen Temperaturen seien ungewöhnlich für Mitte November.