Vorreiter in Sachen Inklusion sagt Adieu: Brenz Band lässt es ein letztes Mal krachen

1 Gemeinsam mit Wegbegleitern stand die Brenz Band beim Abschiedskonzert auf der Bühne im Scala. Foto: Werner Kuhnle

Die Brenz Band verabschiedet sich nach 50 Jahren von der Bühne. Das inklusive Projekt hat gezeigt, dass Musik Grenzen überwinden kann – und Herzen sich öffnen, wenn Menschlichkeit die Oberhand gewinnt











Alles hat seine Zeit. Auch das Gute. Spätestens am Samstagabend wurde dies den zahlreichen Fans der Brenz Band im Ludwigsburger Scala schmerzlich bewusst. Der letzte öffentliche Auftritt der ungemein beliebten inklusiven Band, die gern mit dem Slogan „Wir spielen euch in Grund und Boden“ antrat, stand nämlich auf dem Programm. Und wie Landrat Dietmar Allgaier zur Begrüßung sagte: „Es ist und es wird ein besonderer Abend, den wir heute erleben. Heute feiern wir eine Band, die in den letzten Jahrzehnten weit mehr als Musik gemacht hat.“