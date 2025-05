Vornamen: Sophia und Noah weiter Spitze bei Baby-Namensliste

3 Zwei Klassiker an der Spitze der Vornamensliste. (Illustration) Foto: Lando Hass/dpa

Frisch gebackene Eltern wählen diese Namen besonders häufig, weil sie nach Experteneinschätzung angenehm klingen. Zudem seien sie «vertraut, modern und gleichzeitig zeitlos».











Link kopiert



Wiesbaden - Sophia und Noah bleiben deutschlandweit Spitzenreiter auf der Liste der beliebtesten Babynamen. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) für das Jahr 2024 hervor. Bereits 2023 hatten frisch gebackene Eltern diese Erstnamen am häufigsten vergeben. "Die anhaltende Beliebtheit dieser Vornamen liegt - glaube ich - in erster Linie im Klang", erklärte GfdS-Geschäftsführerin Andrea Ewels in Wiesbaden.