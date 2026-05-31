Vorletzter Test vor der WM: 4:0 – Deutschland siegt souverän gegen Finnland

Im vorletzten Test spielt Deutschland eine starke zweite Hälfte. Der Sieg gegen Finnland ist hochverdient, doch der Matchwinner verletzt sich.
Angeführt von ihrem eiskalten Torjäger Deniz Undav hat die deutsche Nationalmannschaft WM-Euphorie entfacht. Zwei Wochen vor dem Start der Mission fünfter Stern nährte nicht nur der Stuttgarter Doppeltorschütze beim 4:0 (1:0) gegen allerdings zweitklassige Finnen die vagen Hoffnungen auf den „American Dream“. Und Julian Nagelsmann gewann bei seinem großen Alternativen-Test die Gewissheit, dass es auch ohne Säulen wie Manuel Neuer und Kai Havertz geht.