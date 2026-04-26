Mit "Gegen die Zeit" haben Moritz Eisner und Bibi Fellner ihren vorletzten gemeinsamen "Tatort" absolviert. Der Abschied des Wiener Kultduos rückt damit endgültig näher. Das ist bereits über den letzten Fall, den Zeitplan und die Nachfolge bekannt.

Mit "Gegen die Zeit" ist am Sonntagabend ein weiteres Kapitel österreichischer "Tatort"-Geschichte zu Ende gegangen. Der ORF hatte die Folge vorab ausdrücklich als vorletzten gemeinsamen Fall von Harald Krassnitzer (65) und Adele Neuhauser (67) angekündigt. Damit ist der Fahrplan klar: Für Moritz Eisner und Bibi Fellner steht nur noch ein letzter gemeinsamer Einsatz aus.

Dass der Abschied des Duos bevorsteht, ist schon länger offiziell. Bereits im April 2025 hatte der Sender mitgeteilt, dass Krassnitzer und Neuhauser ihre Rollen auf eigenen Wunsch Ende 2026 abgeben werden. Damals war von noch vier ausstehenden Fällen die Rede. Nach den bereits ausgestrahlten Folgen seit dieser Ankündigung und dem nun gezeigten "Gegen die Zeit" bleibt damit nur noch ein finaler Film übrig.

Und zu diesem letzten Film ist inzwischen auch mehr bekannt als nur der Titel. Der Abschiedsfall heißt "Dann sind wir Helden" und soll laut ORF im zweiten Halbjahr 2026 ausgestrahlt werden. Ein genauer Austrahlungstermin steht bislang noch nicht fest. Bereits im Oktober 2025 hatten die Dreharbeiten begonnen. Im Mittelpunkt steht der junge Melvin Dutzler, der vom Arbeitsamt zu einem Vorstellungstermin in eine Villa geschickt wird. Dort trifft er nicht auf einen möglichen Arbeitgeber, sondern auf die verheulte Lara. Kurz darauf bittet sie ihn telefonisch, sie mit dem Auto abzuholen.

Das Fahrzeug leiht ihm ausgerechnet der frisch aus der Haft entlassene Inkasso-Heinzi. Was zunächst wie ein seltsamer, aber überschaubarer Zwischenfall wirkt, entwickelt sich in kürzester Zeit zu einer unkontrollierbaren Kette von Ereignissen: Bibi Fellner und Moritz Eisner müssen nicht nur die Geschehnisse aufklären, sondern hinterfragen dabei auch ihre eigene Zukunft.

Dieses Duo folgt auf Bibi und Moritz

Auch die Nachfolge ist inzwischen geregelt. Ab 2027 übernehmen Miriam Fussenegger (35) und Laurence Rupp (38) den österreichischen "Tatort". Sie spielen die Halbgeschwister Charlie Hahn und Alex Maleky. Erst vor wenigen Tagen teilte der ORF mit, dass ihr erster Fall "Krähen im Hof" heißt und 2027 zu sehen sein wird.