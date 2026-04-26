Mit "Gegen die Zeit" haben Moritz Eisner und Bibi Fellner ihren vorletzten gemeinsamen "Tatort" absolviert. Der Abschied des Wiener Kultduos rückt damit endgültig näher. Das ist bereits über den letzten Fall, den Zeitplan und die Nachfolge bekannt.
Mit "Gegen die Zeit" ist am Sonntagabend ein weiteres Kapitel österreichischer "Tatort"-Geschichte zu Ende gegangen. Der ORF hatte die Folge vorab ausdrücklich als vorletzten gemeinsamen Fall von Harald Krassnitzer (65) und Adele Neuhauser (67) angekündigt. Damit ist der Fahrplan klar: Für Moritz Eisner und Bibi Fellner steht nur noch ein letzter gemeinsamer Einsatz aus.