Vorletzter Fall von Axel Milberg: So geht es im Kieler Tatort weiter

Axel Milberg hat als Klaus Borowski seinen vorletzten "Tatort"-Fall gelöst. Nach über 20 Jahren geht er in wenigen Wochen in den Kommissars-Ruhestand und übergibt den Staffelstab an ein neues Ermittlerinnen-Duo. Die Weichen für den Generationenwechsel am Kieler "Tatort" sind gestellt.

Der Countdown für den endgültigen Abschied von Klaus Borowski alias Darsteller Axel Milberg (68) läuft: Mit "Borowski und das hungrige Herz" hat das "Tatort"-Urgestein seinen bereits vorletzten Fall als Kieler Ermittler gelöst. Nach über zwei Jahrzehnten und mehr als 40 Krimis wird der 68-jährige Schauspieler die "Tatort"-Bühne bereits in wenigen Wochen verlassen. Zum einen ist das Datum für seinen letzten Auftritt bereits bekannt, zum anderen wurde auch die Nachfolge vom zuständigen NDR schon geregelt.

Der allerletzte Fall mit dem Titel "Borowski und das Haupt der Medusa" wird überraschenderweise schon am Sonntag, dem 16. März um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das wurde nur wenige Tage vor der Austrahlung von "Borowski und das hungrige Herz" bekannt. Zuvor hieß es von Senderseite bislang nur, dass Milberg in diesem Jahr zum letzten Mal als Ermittler in einem "Tatort" zu sehen sein wird. Die Anfang 2024 fertiggestellte Episode verspricht vorab einen würdigen Abschied: Borowski steht unmittelbar vor seinem Ruhestand und möchte als Pensionär eine Fernreise unternehmen. Bei einem Behördengang zur Passverlängerung gerät er jedoch in einen ungeheuerlichen Fall, für dessen Aufklärung ihm nur noch vier Tage bleiben.

Weibliches Ermittlerinnen-Duo übernimmt

Die Zukunft in der Mordkommission Kiel ist ebenso schon in trockenen Tüchern: Mit Karoline Schuch (43) und Almila Bagriacik (34) übernimmt erstmals ein rein weibliches Ermittlerinnen-Duo die Fälle an der Kieler Förde. Für Bagriacik, die seit 2018 als Kommissarin Mila Sahin bislang an der Seite von Borowski ermittelt hatte, bedeutet dies eine neue Partnerin. Schuch wird ihr als Polizei-Psychologin Elli Krieger zur Seite stehen.

"Die klassische Kommissarsarbeit entfällt für mich, was einen spannenden Kontrast zur Figur Mila Sahin geben wird", freut sich Schuch auf ihre neue Rolle in einem ersten Statement zu ihrem neuen Engagement. Die beiden Schauspielerinnen standen bereits im Herbst 2024 zum ersten Mal für ihre ersten beiden Fälle gemeinsam vor der Kamera. Unter den Arbeitstiteln "Unter Freunden / Unter Feinden" wird das neue Duo voraussichtlich aber erst im kommenden Jahr seinen Einstand im TV feiern können.

Bereits 2023 hatte Axel Milberg seinen Ausstieg angekündigt: "So schön die Konzentration auf die Figur 'Borowski' war, nach 21 Jahren ändert sich der Markt und ich mit ihm", erklärte der Schauspieler damals. NDR-Intendant Joachim Knuth würdigte Milbergs prägende Rolle: "Er hat dem norddeutschen Charakter eine einzigartige Prägung gegeben."