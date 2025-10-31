Im Berliner "Tatort: Erika Mustermann" geraten Corinna Harfouch und Mark Waschke in ein Netz aus Schmuggel, falschen Identitäten und der mysteriösen Bundesdruckerei. Ein atmosphärischer Hauptstadtkrimi, der trotz kleiner Schwächen mit starken Darstellern überzeugt.
Ein toter Fahrradkurier, falsche Identitäten und ein mysteriöser Bezug zur Bundesdruckerei: Im "Tatort: Erika Mustermann" (2. November ab 20:15 Uhr im Ersten) geraten Susanne Bonard (Corinna Harfouch, 71) und Robert Karow (Mark Waschke, 53) mitten hinein in ein Netz aus Lügen, Schmuggel und verzweifelten Schicksalen. Lohnt sich das Einschalten am Sonntagabend?