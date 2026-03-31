Die vorletzte Folge der vierten Staffel von "Promis unter Palmen" bietet Drama pur: Ein Ohnmachtsanfall, eine tückische Manipulation und am Ende ein fieser Cliffhanger.
Sechs "Promis unter Palmen" kämpfen in der vorletzten Folge (montags 20:15 Uhr in Sat.1, auch auf Joyn) noch um die Goldene Kokosnuss - vier Frauen und zwei Männer. Edith Stehfest (30) träumt von einem rein weiblich besetzen Finale. Schon aus Fairnessgründen gäbe es so keine großen körperlichen Unterschiede. Edith steckt ihren Mitstreiterinnen Gina-Lisa Lohfink (39), Dilara Kruse (33) und Franziska Temme (30) ihren Plan. Sie stößt auf taube Ohren. Dilara würde nie ihren "Bruder" Maurice Dziwak (27) opfern. Gina-Lisa hat grundsätzlich keine Lust mehr auf geheime Absprachen. Franzi hält sich bedeckt.