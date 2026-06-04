Vorletzte Doppelfolge: Wer zieht im Kampf der RealityAllstars ins große Finale ein?

In der letzten Doppelfolge vor dem großen Finale: Wer schafft es im "Kampf der RealityAllstars" in die nächste Runde? Zwei Kandidaten müssen die Sala verlassen, darunter erneut ein Favorit.
Mit der vorletzten Doppelfolge biegt "Kampf der RealityAllstars" (20:15 Uhr bei RTLzwei und bei RTL+) auf die Zielgerade ein. Doch bevor die letzten zehn Stars feststehen, muss noch einer gehen. Wer das ist, wird sofort in einem Spiel ermittelt. Die Promis müssen in direkten Duellen antreten. Wer gegen wen, das dürfen sie selber entscheiden.