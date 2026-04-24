Vorlese-Aktion in Stuttgart: Richy Müller liest Kindern im Porsche vor

Richy Müller liest Kindern im Porsche 911 vor und begeistert mit Geschichten über Rennautos. So war die Vorlese-Aktion der Leseohren im Porsche-Ausbildungszentrum.

Bestimmt hat Richy Müller schon an langweiligeren Orten Bücher vorgelesen als in einem strahlend gelben Porsche 911. Doch der Schauspieler, der seit 2008 den Stuttgarter Tatort-Kommissar Thorsten Lannert spielt, winkt ab. „Das spielt für mich keine Rolle, ich lese überall gleich gern vor“, betont er und schwärmt: „Es hat schon was, wenn Menschen einem zuhören und am Ball bleiben.“

Gleich zu Beginn der Vorlese-Aktion des Vereins Leseohren, der sich das Ziel gesetzt hat, allen Kindern – unabhängig ihrer Herkunft – Leseförderung und -kompetenz zu bieten, sucht der „Tatort“-Star die Nähe zu den Auszubildenden, will mehr über sie und ihren Werdegang erfahren. Er selbst sei ja auch gelernter Werkzeugmacher, lässt er die bunte Runde im Porsche-Ausbildungszentrum in Zuffenhausen wissen.

Nach dem Kennenlernen, mit Kaffee und Co. und einem Gruppenfoto mit den Kindern geht es dann ans Vorlesen und da ist Richy Müller selbstverständlich in seinem Element, sich in neue Rollen/Figuren hineinzuversetzen, schließlich sein täglich Brot. Und klar ist auch, dass das Buch von Rennautos handelt.

Richy Müller ist beim Vorlesen im Porsche-Ausbildungszentrum voll in seinem Element. Foto: Porsche AG

Besonderen Wert legt der 70-Jährige, der auch Porsche-Markenschafter ist, aber darauf, den Kindern die Wichtigkeit von Büchern näher zu bringen und was es bedeutet, sich Wissen durch das Lesen aneignen zu können. Das wolle man durch gemeinsame Aktionen von Porsche und den Leseohren in den Fokus rücken.

„Bücher begleiten ein Leben lang und wecken Fantasie“

Müller erinnert sich an seine Kindheit, dass er auch mal an einem Vorlese-Wettbewerb teilgenommen hat. „Bücher regen die Fantasie an und bringen einen in die eigene Gedankenwelt, das ist so wichtig.“ Auch die Haptik sei besonders. „Man hat etwas in der Hand. Ein Buch begleitet einen ja auch durch das ganze Leben, es bekommt Eselsohren, Kaffeeflecken – man verbindet damit Erinnerungen.“

Und die Kinder machten nicht nur große Augen und Ohren, sie ließen die Worte vor allem auch auf sich wirken und freuten sich über das Vorlesen in den kleinen Gruppen – unter anderem mit Richy Müller im Porsche 911.

Ein Highlight: Vorlesen im Porsche 911. Foto: Porsche AG

„So können wir die einzelnen Kinder auch viel besser erreichen und schauen, wo sie stehen“, betont Bettina Kaiser, Geschäftführerin der Leseohren. Dies wiederum würde dann auch schneller zu Erfolgserlebnissen führen und dazu, dass sie dann auch selbst öfter zu Büchern greifen.

Leseohren-Aktion: Porsche-Auszubildende lesen Kindern vor. Foto: Porsche AG

Und auch jüngere Vorleser hätten einen ähnlich gute Wirkung auf die Kinder, wie etwa die Porsche-Azubis, die begeistert an der Vorlese-Aktion teilnahmen. „Es ist einfach eine schöne Idee, den Kids das Lesen auf diese Art näher zu bringen, in so einer Kulisse – das war für alle ein Highlight“, freuen sich Lena Beck und Talha Yazici über die Abwechslung in ihrem Ausbildungsalltag.