Stuttgart - Der Stopp der Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca hat auch in den Stuttgarter Impfzentren Auswirkungen. In der Liederhalle müsse man bis am Montag 2166 Termine umbuchen, erklärte Jan Steffen Jürgensen, der medizinische Vorstand des städtischen Klinikums, welches das Impfzentrum Liederhalle betreibt. Dort würden jeden Tag etwa 2300 Impfungen vorgenommen, so Jürgensen.