Info-Veranstaltung am Dienstag: Flüchtlinge aus der Ukraine ziehen in Sindelfinger Hotel

In diesem Monat will der Landkreis damit beginnen, Geflüchtete aus der Ukraine im ehemaligen Mercure-Hotel Bristol in der Sindelfinger Viehweide unterzubringen. Am Dienstagabend gibt es dazu eine Info-Veranstaltung.











Link kopiert



Die Sindelfinger Stadtverwaltung lädt am Dienstag, 5. November, um 18.30 Uhr zu einer Info-Veranstaltung ein. Thema soll die vorläufige Unterbringung von Geflüchteten im ehemaligen Mercure-Hotel Bristol in der Wilhelm-Haspel-Straße 101 ein. Der Kreis plant nämlich, in diesem Monat die ersten Menschen – zunächst ausschließlich Geflüchtete aus der Ukraine – dort unterzubringen.