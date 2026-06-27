Deutschland ächzt unter einer Hitzewelle – am Wochenende werden an verschiedenen Wetterstationen Rekordwerte gemessen.
In Deutschland ist am Samstag nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erneut ein Hitzerekord aufgestellt worden. Die Messstation in Drewitz im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt habe gegen 16.30 Uhr eine Temperatur von 41,5 Grad verzeichnet, sagte ein DWD-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Am Freitag war mit 41,3 Grad in Saarbrücken bereits ein neuer Rekordwert gemessen worden. In Stuttgart-Bad Cannstatt zeigte das Thermometer zu dieser Zeit 38,7 Grad an.