Vorläufig einziges Konzert in Europa: Backstreet Boys treten beim Ski-Opening in Schladming auf

Seit Jahren wird die Eröffnung der Skisaison in Schladming-Dachstein mit nationalen und internationalen Musikgrößen gefeiert. In diesem Jahr übernehmen die Backstreet Boys diesen besonderen Auftakt.

Am 6. Dezember 2025 kommen die Backstreet Boys nach Schladming-Dachstein in Österreich und eröffnen dort offiziell die Skisaison. Wie der internationale Konzertveranstalter Leutgeb Entertainment und die Urlaubsregion Schladming-Dachstein bekanntgaben, wird die Band um Howie Dorough (51), AJ McLean (47), Nick Carter (45), Brian Littrell (50) und Kevin Richardson (53) im Planai-Stadion auftreten. Mit ihrer Show bilden sie den musikalischen Auftakt zur Wintersaison.

Backstreet Boys: "Wir sind so aufgeregt"

"Hey Österreich! Wir sind die Backstreet Boys - und obwohl wir gerade in den Proben für unsere großen Shows im Las Vegas Sphere sind, haben wir euch etwas Besonderes zu sagen. Wir sind so aufgeregt, weil wir in eure wunderschöne Stadt Schladming kommen werden und beim Ski-Opening am 6. Dezember auftreten werden", verkündete die Band in einem Instagram-Clip.

Der Auftritt in Schladming-Dachstein ist bislang das einzige geplante Europa-Konzert der Kult-Band in diesem Jahr. Der Verkauf startet am Dienstag, dem 8. Juli, um 10 Uhr. Insgesamt sollen 15.000 Tickets verfügbar sein.

Seit 2007 wird das Ski-Opening in Schladming-Dachstein gefeiert - und konnte seither zahlreiche namhafte Stars auf seiner Bühne begrüßen. Im vergangenen Jahr sorgten Bryan Adams (65), Sting (73) und die britische Band Simply Red für einen stimmungsvollen Auftakt in die Wintersaison, 2023 war Robbie Williams (51) der gefeierte Headliner. Mit den Backstreet Boys reiht sich nun ein weiteres internationales Musikhighlight in die Liste hochkarätiger Acts ein.