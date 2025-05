Vorladung wurde zurückgezogen: Kehrtwende im Baldoni-Lively-Prozess: Taylor Swift muss nicht aussagen

1 Sängerin Taylor Swift muss nicht mehr vor Gericht aussagen. Foto: ddp/ZUMA

Im Rechtsstreit rund um "It Ends With Us" wurde Taylor Swift, eine langjährige Freundin von Blake Lively, von Justin Baldonis Anwälten als Zeugin vorgeladen. Nun bestätigt ein Sprecher von Lively: Die Vorladung wurde zurückgezogen.











Link kopiert



Das Team von Blake Lively (37) hat bestätigt, dass ihre langjährige Freundin Taylor Swift (35) im Rahmen des "It Ends with Us"-Prozesses nicht aussagen muss. Die Schauspielerin befindet sich seit Anfang des Jahres in einem Rechtsstreit mit ihrem ehemaligen Co-Star Justin Baldoni (41). Im Zuge dessen lud Baldonis Team auch den Popstar vor - offenbar wegen ihrer Freundschaft zu Lively. Die Sängerin sollte aussagen, was sie von ihrer Freundin über den Streit weiß. Ein Sprecher von Lively bestätigte nun aber gegenüber dem "People"-Magazin, dass die Vorladung zurückgezogen wurde.