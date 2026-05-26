Vorkommnisse rund ums Finale: Stuttgarter Kickers leiten Schritte zur Aufarbeitung ein

Die Vorkommnisse rund um das WFV-Pokal-Finale beschäftigen Polizei, Verband und die Stuttgarter Kickers. Die Blauen haben eine ausführliche Stellungnahme abgegeben.

Einzelne Fans der Stuttgarter Kickers waren während des WFV-Pokal-Finales am Pfingstsamstag gegen die SG Sonnenhof Großaspach (1:4) über den Zaun geklettert und aufs Spielfeld gestürmt. Nach der Partie wurde der Großaspacher Spieler Michael Kleinschrodt auf dem Weg zum Parkplaz attackiert und ausgeraubt. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Der Württembergische Fußball-Verband (WFV) als Ausrichter des Endspiels hält sich bisher bedeckt. Das Ganze werde derzeit intern besprochen, heißt es auf Nachfrage.

Die Stuttgarter Kickers dagegen haben eine ausführliche Stellungnahme veröffentlicht. Hier der Wortlaut:

„Die Stuttgarter Kickers verurteilen jede Form von Gewalt, Einschüchterung und persönlichen Übergriffen klar und unmissverständlich. Die Ereignisse rund um das WFV-Pokalfinale haben viele Menschen innerhalb und außerhalb unseres Vereins erschüttert. Diese Betroffenheit können wir nachvollziehen und nehmen sie sehr ernst.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Kickers Imageschaden für die Blauen Die Attacke auf einen Großaspacher Spieler schadet dem Image der Stuttgarter Kickers, ist durch nichts zu rechtfertigen und muss intern aufgearbeitet werden, findet Autor Jürgen Frey.

Seit vergangenen Samstagabend haben deshalb innerhalb des Vereins mit Präsidium, Geschäftsstelle und Fanvertretern zahlreiche Gespräche und Abstimmungen stattgefunden. Nun geht es darum, die Ereignisse sorgfältig aufzuarbeiten und die notwendigen weiteren Schritte einzuleiten.

Für die Stuttgarter Kickers steht fest: Die Szenen rund um das Pokalfinale entsprechen in keiner Weise den Werten unseres Vereins. Dies gilt sowohl für die Vorfälle im Stadion während der Begegnung als auch für die anschließend öffentlich bekannt gewordenen mutmaßlichen Übergriffe auf einen Spieler der SG Sonnenhof Großaspach außerhalb des Stadions.

Die Aufarbeitung erfolgt dabei auf mehreren Ebenen. Als Verein werden wir die Vorgänge, die unser Umfeld betreffen, intensiv analysieren und hierzu den Austausch mit den zuständigen Gremien sowie Fanvertretern fortsetzen. Unser Ziel ist es, die Ereignisse umfassend aufzuarbeiten und die notwendigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.

Fans klettern über den Zaun. Foto: Baumann/Julia Rahn

Gleichzeitig werden wir die Aufklärung durch den Württembergischen Fußballverband (WFV) und die zuständigen Ermittlungsbehörden im Rahmen unserer Möglichkeiten aktiv unterstützen. Das Pokalfinale war eine Veranstaltung des WFV. Mögliche Straftaten außerhalb des Stadions werden durch die zuständigen Behörden untersucht. Die Stuttgarter Kickers werden ihren Beitrag dazu leisten, dass die Geschehnisse umfassend aufgearbeitet werden können.

Unsere Empfehlung für Sie Dietmar Allgaier und Rainer Lorz Präsidenten von VfB und Kickers planen Tag des Stuttgarter Fußballs Am Samstag stehen VfB und Kickers jeweils in einem Finale. Die Präsidenten Dietmar Allgaier und Rainer Lorz sprachen im Interview auch über ein mögliches gemeinsames Familienfest.

Unabhängig von Zuständigkeiten bleibt unsere Haltung eindeutig: Gewalt, Einschüchterung und persönliche Angriffe haben im Fußball keinen Platz. Die Stuttgarter Kickers stehen für Leidenschaft und Emotionen, aber ebenso für Respekt, Fairness und Verantwortung.

Die begonnenen Gespräche und Abstimmungen werden in den kommenden Wochen fortgesetzt. Unser Ziel bleibt eine ehrliche und konsequente Aufarbeitung der Ereignisse.“