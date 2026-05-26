Vorkommnisse rund ums Finale: Stuttgarter Kickers leiten Schritte zur Aufarbeitung ein

Die Vorkommnisse rund um das WFV-Pokal-Finale beschäftigen Polizei, Verband und die Stuttgarter Kickers. Die Blauen haben eine ausführliche Stellungnahme abgegeben.
Einzelne Fans der Stuttgarter Kickers waren während des WFV-Pokal-Finales am Pfingstsamstag gegen die SG Sonnenhof Großaspach (1:4) über den Zaun geklettert und aufs Spielfeld gestürmt. Nach der Partie wurde der Großaspacher Spieler Michael Kleinschrodt auf dem Weg zum Parkplaz attackiert und ausgeraubt. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Der Württembergische Fußball-Verband (WFV) als Ausrichter des Endspiels hält sich bisher bedeckt. Das Ganze werde derzeit intern besprochen, heißt es auf Nachfrage.