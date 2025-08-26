Vorkommen in Ochsenbach: Das „Drüdrü“ dieses seltenen Tieres ist 100 Meter weit zu hören

Das Weinhähnchen ist mini, aber ziemlich laut. Wo die kleine Grille lebt, gibt es guten Wein – zum Beispiel in Sachsenheim-Ochsenbach (Kreis Ludwigsburg).
Was, bitteschön, ist ein Weinhähnchen? Kleiner Tipp: Mit Coq au Vin hat es nichts zu tun. Es ist auch keine Vogelart, die dem Wein zuspricht. Nein, das Weinähnchen zählt zur Familie der Grillen. Es ist eine Langfühlerschrecke, zu erkennen an den auffällig langen Fühlern. Es ist mit 15 Millimetern Körperlänge ziemlich winzig, aber ganz schön laut. Und es lebt unter anderem am Geigersberg im Sachsenheimer Teilort Ochsenbach.