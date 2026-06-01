Vorhersage: Wechselhaftes Wetter - Gewitter möglich

Die Woche startet zum meteorologischen Sommeranfang vielerorts recht ruhig. Doch am Dienstag ziehen wieder neue Gewitter auf - wo ist noch ein Biergartenbesuch drin? Und wie geht es dann weiter?

Offenbach - Nach einem vielerorts ruhigeren Wochenauftakt zum meteorologischen Sommeranfang wird das Wetter schon wieder wechselhafter - und auch Gewitter sind möglich. So ziehen am Dienstag im Nordwesten und Westen schauerartige Regenfälle auf, die im Tagesverlauf auf den Südwesten und die Mitte übergreifen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dabei könne es vor allem dort auch zu kräftigen Gewittern mit Unwetterpotenzial kommen.

"Wer es zwischen Ostsee und Ostbayern heute Abend nicht in den Biergarten schafft, muss sich aber keine Sorgen machen - in diesen Regionen geht das auch morgen Abend noch - bei sogar noch ein paar Grad höheren und somit vielleicht sogar angenehmeren Temperaturen, dafür aber bei einem etwas lebhafteren Wind", sagt Meteorologe Martin Jonas. "Aber im übrigen Land ziehen wieder Schauer und Gewitter auf, erneut teils kräftig, aber mit geringerem Unwetterpotential als am gestrigen Sonntag."

Am Sonntagnachmittag und in der Nacht auf Montag führten lokale Unwetter zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Rettungskräften. Bei einem Unfall auf regennasser Straße kamen in Bruchsal nördlich von Karlsruhe zwei Menschen ums Leben.

Stabiler Hochdruck frühestens am kommenden Wochenende

Am Mittwoch kehren sich dann die Vorzeichen um, wie Jonas sagt. Der Norden und der Osten bekämen Regen ab, im Westen sei es dagegen freundlicher - "vielleicht nicht überall trocken, ein paar Schauer sind schon noch unterwegs, aber insgesamt doch freundlich".

Allerdings nur vorübergehend: "Denn am Donnerstag kommt von Westen das nächste Regengebiet herein", sagt der Meteorologe. "Stabiler Hochdruck ist frühestens wieder am kommenden Wochenende eine Option." Die Modelle seien sich aber noch keinesfalls einig, es könne auch bis über das kommende Wochenende hinaus wechselhaft weitergehen.

Meteorologischer Sommeranfang

Die Woche begann mit dem meteorologischen Sommeranfang. Um bei Statistiken ganze Monatswerte vergleichen zu können, beginnen die Jahreszeiten in der Meteorologie am Anfang der Monate März, Juni, September und Dezember. Der astronomische Sommerbeginn ist in diesem Jahr am 21. Juni, wenn die Sonne ihren nördlichsten Punkt über der Erde und am Mittag ihren höchsten Stand des Jahres erreicht.