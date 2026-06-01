Vorhersage: Wechselhaftes Wetter - Gewitter möglich

Die Woche startet zum meteorologischen Sommeranfang vielerorts recht ruhig. Doch am Dienstag ziehen wieder neue Gewitter auf - wo ist noch ein Biergartenbesuch drin? Und wie geht es dann weiter?
Offenbach - Nach einem vielerorts ruhigeren Wochenauftakt zum meteorologischen Sommeranfang wird das Wetter schon wieder wechselhafter - und auch Gewitter sind möglich. So ziehen am Dienstag im Nordwesten und Westen schauerartige Regenfälle auf, die im Tagesverlauf auf den Südwesten und die Mitte übergreifen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dabei könne es vor allem dort auch zu kräftigen Gewittern mit Unwetterpotenzial kommen.