1 Ein Kajakfahrer rudert auf dem Rhein, im Hintergrund ist der Kölner Dom und die Severinbrücke zu sehen. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Offenbach - Sonnig und heiß geht es in dieser Woche erst einmal weiter - doch schon bald stehen Regen und Gewitter an. Zuerst dürften am Mittwoch im Bergland im Süden und Südwesten kräftige Gewitter aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.