1 Zum Wochenende könnte es weitere Gewitter geben. (Symbolbild) Foto: dpa/Alexander Wolf

Am Wochenende erhöht sich das Gewitterpotenzial im Raum Stuttgart. Ein Unwetter wie am Dienstag in Bruchsal wird aber nicht erwartet.











Link kopiert



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart rechnet mit weiteren Gewittern am Wochenende. Ein großes Unwetter und Überflutungen wie in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) am Dienstag sei allerdings unwahrscheinlich. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir so ein Ereignis wie vor einigen Tagen bekommen werden“, sagte ein Sprecher des DWD.