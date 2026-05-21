Vorhersage für die Region: Die Hitze kommt – wie warm wird im Kreis Ludwigsburg das Pfingstwochenende?

Nach den wechselhaften und regnerischen Tagen im Kreis Ludwigsburg gibt es einen großen Wetterumschwung. So sind die Aussichten.

Nach einer kühlen und wechselhaften Wetterphase Mitte Mai, läuft der Sommer zum Pfingstwochenende in Hochform auf. Ein kräftiges Hoch bestimmt in den kommenden Tagen unser Wetter und sorgt für reichlich Sonnenschein. Durch den hohen Sonnenstand erwarten uns bis zu 15 Stunden Sonnenschein täglich, dazu steigt die Temperatur auf hochsommerliche Werte von 26 bis 32 Grad. Das Gewitterrisiko ist sehr gering, oft bleibt der Himmel wolkenlos.

Der Freitag startet gering bewölkt in den Vormittag nur harmlose Schleierwolken ziehen vorüber. Im Tagesverlauf scheint die Sonne verbreitet ungestört, nachmittags bilden sich über den Löwensteiner Bergen lockere Quellwolken. Mit den Temperaturen geht es ordentlich nach oben, die Höchstwerte erreichen 24 Grad im Schwäbischen Wald und 27 Grad am Neckar. Der Wind weht dazu schwach aus Osten. In der Nacht zu Samstag erwartet uns ein sternenklarer Himmel, die Tiefstwerte sinken auf 14 Grad.

Höhepunkt an Pfingstmontag

Am Samstag erwartet uns hochsommerliches Wetter, die Sonne scheint von früh bis spät ungestört herab. Bei einem schwachen Ostwind steigt die Temperatur im Tagesverlauf knapp an die 30 Grad Marke, am Neckar bei Marbach oder Mundelsheim sind bis zu 31 Grad möglich. Nur auf den Höhen des Schwäbischen Waldes wird es mit 26 Grad nicht ganz so heiß. Die Nacht zu Sonntag verläuft wieder sternenklar und mild, die Tiefstwerte sinken auf 15 Grad.

Auch am Sonntag erwartet uns heißes Sommerwetter. Bei einem Wechsel aus Sonnenschein und harmlosen Quellwolken steigt die Temperatur im Tagesverlauf bis auf 30 Grad, dazu weht ein schwacher Ostwind.

Der Höhepunkt dieser Hitzewelle wird am Pfingstmontag erreicht. Bei lupenreinem Sonnenschein erreichen die Höchstwerte am Nachmittag 28 Grad im Schwäbsichen Wald, bis zu 32 Grad werden im Neckartal erreicht. Im weiteren Verlauf der Woche bleibt es sonnig und hochsommerlich warm.