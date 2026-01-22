Vorhersage für den Südwesten: Trübes Wetter in Baden-Württemberg – Glättegefahr und Schnee am Samstag

1 Im Verlauf des Donnerstags ziehen dünne Wolkenfelder von Südwesten her auf (Symbolbild). Foto: imago images/Jan Eifert

Vielleicht noch kurz in die Sonne blinzeln, dann dürfte es trist werden. Über Baden-Württemberg ziehen Wolken auf. So wird das Wetter zum Ende der Woche hin.











Nachdem es am Mittwoch noch teils sonnig war, wird es in Baden-Württemberg nun trister. Am Donnerstag zeigt sich das Wetter zunächst noch freundlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Tagesverlauf ziehen jedoch dünne Wolkenfelder von Südwesten her auf. Am Rhein, Bodensee und in Oberschwaben sei es durch Hochnebel vielfach bedeckt. Gerade in den nebligen Gebieten kann es durch überfrierende Nässe und Reif glatt werden. Abends verdichteten sich die Wolken weiter, wobei es im Nordosten noch klar sei.