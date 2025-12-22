Vorglüh-Tradition: Vier Tipps für den „Heiligen Morgen“ im Landkreis Ludwigsburg

Die weihnachtliche „Vorglüh-Tradition“ breitet sich regional aus. Auch im Landkreis Ludwigsburg gibt es spontane Zusammenkünfte am 24. Dezember.
Was macht man eigentlich vor dem Heiligen Abend? Klar, man feiert den Heiligen Morgen. Oder den Heiligen Vormittag. Es ist so etwas wie das gemeinsame „Vorglühen“ aufs Weihnachtsfest, ein zufälliges oder absichtliches Zusammenkommen mit Freunden und Bekannten, bevor der Tag besinnlicher wird und mit der Familie, in der Kirche oder unter dem Weihnachtsbaum ausklingt.