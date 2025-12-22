Vorglüh-Tradition: Vier Tipps für den „Heiligen Morgen“ im Landkreis Ludwigsburg

Die weihnachtliche „Vorglüh-Tradition“ breitet sich regional aus. Auch im Landkreis Ludwigsburg gibt es spontane Zusammenkünfte am 24. Dezember.

Was macht man eigentlich vor dem Heiligen Abend? Klar, man feiert den Heiligen Morgen. Oder den Heiligen Vormittag. Es ist so etwas wie das gemeinsame „Vorglühen“ aufs Weihnachtsfest, ein zufälliges oder absichtliches Zusammenkommen mit Freunden und Bekannten, bevor der Tag besinnlicher wird und mit der Familie, in der Kirche oder unter dem Weihnachtsbaum ausklingt.

Diese inoffizielle Tradition scheint besonders in der Region um Reutlingen, Esslingen und Göppingen beliebt zu sein. Dort stehen am 24. Dezember am späten Vormittag und frühen Nachmittag viele in den Orten zusammen, trinken einen Glühwein oder ein Bier und unterhalten sich. Das eine oder andere Angebot gibt es mittlerweile auch im Landkreis Ludwigsburg. Hier ein paar Ideen für den Heiligen Morgen:

Weingärtner Marbach

Hoch die Tassen, bald ist Weihnachten. Foto: dpa

Zum ersten Mal greifen die Weingärtner Marbach die Tradition auf. Zur Einstimmung auf Heiligabend wird daher am 24. Dezember zum „Heiligen Morgen an der Kelter“ eingeladen. Zwischen 10 und 14 Uhr gibt es Glühwein, Punsch, Wein, Sekt und Flammkuchen.

Weingärtner Marbach, Affalterbacher Straße 65, Marbach;Termin: 24. Dezember, 10 bis 14 Uhr.

Scala Gastro

Pascal Fetzer in seiner Scala Gastro. Foto: Simon Granville

„Heidnischer Mittag“ heißt das Event in der Scala Gastro in Ludwigsburg am 24. Dezember. Scala-Wirt Pascal Fetzer verspricht einen „offenen, humorvollen und genussvollen Start in den Heiligabend“, ein „ungewöhnliches und stimmungsvolles Vorglühen“. Der Name, betont er, ist keine Provokation, sondern ein augenzwinkernder Verweis auf die alten Festtraditionen rund um die Wintersonnenwende und die Raunächte.

Beim „Heidnischen Mittag“ wird Wein und Schaumwein aus Magnumflaschen ausgeschenkt, dazu gibt es weihnachtliche Cocktails, Weihnachtsbier und kleine Speisen. Zudem gibt es ein Last-Minute-Shopping sowie einen Infostand und eine Spendenbox der Ökumenischen Hospizinitiative.

Scala Gastro, Stuttgarter Straße 2, Ludwigsburg; Termin: 24. Dezember, 11 bis 14 Uhr.

Time Out

Heiliger Vormittag mit Aussicht auf die Weinberge in Mundelsheim. Foto: Archiv (avanti)

Im Time Out am Käsberg in Mundelsheim bei Familie Kraft hat der „Heilige Vormittag“ schon eine gewisse Tradition. Auch dieses Jahr gibt es wieder Glühwein, Punsch und Rote Wurst mit einem unverwechselbaren Ausblick auf die Mundelsheimer Weinberge. Mit den Einnahmen wird die örtliche Musikkapelle unterstützt.

Time Out am Käsberg, Langer Weinbergweg 15, Mundelsheim;Termin: 24. Dezember, 10 bis 14 Uhr.

Mille Miglia

Mahir Kizilbel bietet in seinem Eiscafé eine Heiligabend-Hocketse. Foto: Werner Kuhnle

Kurz reinschneien, anstoßen, gemeinsam Weihnachtsstimmung genießen – das ist das Motto der traditionellen Heiligabend-Hocketse im Eiscafé Mille Miglia in Murr. Vor der Bescherung zuhause gibt es hier alle Jahre wieder Linsensuppe und Weihnachtseis.

Eiscafé Mille Miglia, Dorfplatz 2, Murr;Termin: 24. Dezember, 10 bis 16 Uhr.