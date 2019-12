1 Einsatz unnötig: Die Polizei bekommt es auch mit vorgetäuschten Straftaten zu tun. Foto: dpa

Eine Frau soll dreimal vergewaltigt worden sein und zeigte dies bei der Polizei an. Am Ende stand sie aber selbst vor Gericht.

Stuttgart - Eine hohe Zahl vorgetäuschter Straftaten und falscher Verdächtigungen hält die Polizei im Land in Atem: Nach Informationen unserer Zeitung hat es allein im vergangenen Jahr 3000 Verbrechen gegeben, die letztlich frei erfunden waren oder einem anderen in die Schuhe geschoben werden sollten – eine Steigerung um 3,6 Prozent.

Dazu gehört der Fall einer 29-jährigen Frau, die jetzt vom Stuttgarter Amtsgericht zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt wurde. Die Frau hatte im vergangenen Jahr insgesamt drei Vergewaltigungen in Stuttgart anzeigt. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger war daraufhin in Untersuchungshaft gelandet. Der Landsmann sollte die Betroffene nach deren Angaben in ein Zimmer in der Altstadt gelockt haben.

Die weiteren Ermittlungen ergaben allerdings, dass die Vorwürfe offenbar frei erfunden waren. Der Verdächtige kam wieder frei, doch die Frau hatte sich in ihr Heimatland Bulgarien abgesetzt. Sie konnte erst nach ihrer Wiedereinreise im Juni dieses Jahres auf dem Flughafen in Memmingen dingfest gemacht und in U-Haft genommen werden. Das Urteil des Stuttgarter Schöffengerichts ist noch nicht rechtskräftig.

Die Motive sind vielfältig

Die erfundenen Verbrechen stellen für die Strafverfolgungsbehörden eine unnötige Belastung dar – das Strafmaß ist hoch. Für das Vortäuschen einer Straftat drohen eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahre Haft. Bei falscher Verdächtigung sind gar bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe möglich. Die Motive sind vielfältig – von Rache über Geltungssucht und Versicherungsbetrug bis zu politischen Beweggründen. Über das Internet und die sozialen Medien ließen sich falsche Behauptungen besonders leicht verbreiten, heißt es an der Fachhochschule der Polizei Baden-Württemberg. Am häufigsten werden nicht etwa Sexualdelikte, sondern Raubstraftaten vorgespiegelt – weil die Erfindung eines anonymen Täters besonders leicht sei.

