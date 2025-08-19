Marvel trifft Blühendes Barock: Iron Man mischt Kürbisausstellung und Leuchtende Traumpfade auf

Mit einer großen Marvel-Figur im Blühenden Barock sollen Besucher einen Vorgeschmack auf die Superhelden-Ausstellung in Ludwigsburg erhalten. Diese eröffnet im Oktober.
Das Blühende Barock in Ludwigsburg wird von Mittwoch, 27. August, an zum Schauplatz eines Superhelden-Erlebnisses: Iron Man begrüßt die Besucher im Südgarten vor dem Residenzschloss und ist zugleich in zwei beliebte Herbstevents integriert – die Kürbisausstellung unter dem Motto „Großes Kino“ (23. August bis 2. November) und die Leuchtenden Traumpfade (24. Oktober bis 7. Dezember). Das teilt der Veranstalter mit.