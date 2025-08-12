Vorgeschichte des Kriegsveteranen: Noah Centineo soll den jungen Rambo spielen

Netflix-Star Noah Centineo steht wohl kurz vor der Unterschrift für das Rambo-Prequel "John Rambo". Das Projekt soll 2026 in Thailand gedreht werden und die Vorgeschichte des legendären Kriegsveteranen erzählen.
Die Gerüchteküche brodelt bereits seit Monaten, jetzt scheint es spruchreif zu werden: Noah Centineo (29), der mit romantischen Netflix-Komödien bekannt wurde, steht vor seinem womöglich größten Karrieresprung. Der US-Schauspieler befindet sich laut Branchenkreisen in fortgeschrittenen Verhandlungen für die Hauptrolle in "John Rambo", einem Prequel der kultigen Action-Reihe mit Sylvester Stallone (79). Das berichtet unter anderem "Deadline".