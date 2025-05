Vorgehen im Gazastreifen: Klingbeil: Politischen Druck auf Israel erhöhen

1 Vizekanzler Lars Klingbeil (Archivbild). Foto: dpa/Michael Matthey

In Deutschland wächst die Kritik am Vorgehen Israels im Gazastreifen. Nach dem Kanzler äußert sich auch der Vizekanzler.











Die Bundesregierung will nach den Worten von SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil angesichts des israelischen Einsatzes Israels im Gazastreifen den politischen Druck auf Israel erhöhen. Das sagte Klingbeil in Berlin nach einem Treffen mit dem für Wohlstand und Industriestrategien zuständigen Exekutiv-Vizepräsidenten der EU-Kommission Stéphane Séjourné. „Es ist auch abgestimmt in der Koalition, dass wir das machen und das ist richtig.“