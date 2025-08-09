Vorgänger mit Einspiel-Rekord: Final Destination 7 offiziell bestätigt

Nach dem Rekorderfolg von "Final Destination: Bloodlines" arbeitet New Line bereits am siebten Teil der Horror-Reihe. Neben dem leibhaftigen Tod kehrt auch Drehbuchautorin Lori Evans Taylor für das neue Projekt zurück.
Der Tod macht keine Pause: Nach dem erfolgreichen Comeback der "Final Destination"-Reihe mit "Bloodlines" im Mai dieses Jahres haben Warner Bros. und New Line laut "The Hollywood Reporter" nun den siebten Teil der Horror-Franchise offiziell bestätigt. Drehbuchautorin Lori Evans Taylor, die bereits für den sechsten Film verantwortlich zeichnete, kehrt für das neue Projekt zurück.