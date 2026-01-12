Die 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Siemens in Stuttgart bekommen einen neuen Chef. Der Vorgänger geht nach fast 40 Jahren im Technologie-Unternehmen in den Ruhestand.
Sebastian Israel heißt der neue Repräsentant des Technologie-Konzerns Siemens AG in Stuttgart und in der Geschäftsstelle Heilbronn. Israel folgt in der Aufgabe Frank Hauber (64), der das Unternehmen nach 40 Jahren verlässt und in den Ruhestand tritt. Insbesondere in seiner Funktion als Repräsentant der Stuttgarter Niederlassung und Landesbevollmächtigter für Baden-Württemberg engagierte sich Hauber für die Zusammenarbeit mit regionalen Verbänden, Politik und regionalen Meinungsbildnern.