Vorgänge bei in.Stuttgart: Sonderermittler soll Vorwürfe gegen Ex-Mitarbeiter klären

Angekündigt ist er schon länger, nun gibt es ihn: im Auftrag von OB Nopper soll der Ex-Bundesrichter Rolf Raum Vorgänge bei der städtischen Veranstaltungsgesellschaft prüfen.
Die Landeshauptstadt Stuttgart macht Ernst mit der Aufklärung von Vorgängen bei der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. Drei Monate nach der entsprechenden Ankündigung hat Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) jetzt einen „Sonderermittler“ eingesetzt. Es handelt sich um den ehemaligen Bundesrichter Rolf Raum (69), einst Vorsitzender eines Strafsenats am Bundesgerichtshof (BGH) und seit seiner Pensionierung 2022 in verschiedenen Anwaltskanzleien als Experte für Wirtschaftsrecht und Compliance tätig.