Vorführung MEC Stuttgart: Modelleisenbahner präsentieren ihre Anlage

Das ganze Jahr über werkeln die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs Stuttgart hinter verschlossenen Türen. Doch es ist Tradition, dass der Verein seine große Anlage über die Jahre der Öffentlichkeit präsentiert. An diesem Sonntag kann die Miniaturwelt im Maßstab 1:87 wieder bestaunt werden. Bis Ende Januar folgen vier weitere Termine.











Wie viele Arbeitsstunden in der großen Anlage in Stuttgart-Vaihingen stecken, kann keiner der Verantwortlichen des Modelleisenbahnclubs Stuttgart sagen. Es sind zigtausend. Und wie viele Flüche die Mitglieder in all den Jahren ausgestoßen wurden, weil das Werkeln nicht zum erwünschten Erfolg führte, und wie viele Freudenschreie zu hören waren, weil es dann nach all der Mühe endlich doch hinhaute? Auch da hat niemand mitgezählt.