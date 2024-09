Vorfall zwischen Kernen und Esslingen: Jugendliche Rollerfahrer gefährden Verkehrsteilnehmer

1 Die Polizei sucht Zeugen und Personen, die gefährdet wurden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Zwei Jugendliche sind am Montag offenbar auf frisierten Motorrollern in Kernen im Remstal unterwegs und gefährden andere Verkehrsteilnehmer durch ihre Fahrmanöver.











Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Montag gegen zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die beiden gegen 18.20 Uhr mit ihren Motorrollern auf der Esslinger Straße in Kernen im Remstal/Stetten in Richtung Esslingen unterwegs. Dabei sollen sie im Bereich des Schützenhauses an unübersichtlichen Streckenabschnitten überholt und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Jugendlichen setzten ihre Fahrt über die Römerstraße und den Altbacher Weg bis nach Altbach (Kreis Esslingen) fort, wo sie von den durch einen Zeugen alarmierten Polizeibeamten angetroffen werden konnten. Die Roller, mit denen offenbar deutlich schneller als zugelassen gefahren werden kann, wurden sichergestellt.