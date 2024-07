1 Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der sich vor vorbeifahrenden Autos entblößt und masturbiert hat. Foto: dpa/Jens Büttner

Ein unbekannter Mann hat sich am Sonntag in der Nähe einer Autobahnauffahrt zur A81 vor einem vorbeifahrenden Auto entblößt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.











Am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr hat sich en Vorfall an der A 81 ereignet. Ein 45 Jahre alter Mann, eine 37-jährige Frau und ein achtjähriges Mädchen im Auto waren auf der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen unterwegs. Auf dem Weg in Richtung Heilbronn führt die Schwieberdinger Straße hier über die Autobahn.