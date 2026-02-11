Vorfall mit mindestens zehn Toten: Nach Schüssen an Schule – Kanadas Premier sagt München Reise ab
Kanadas Premier Mark Carney (Archivbild). Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Pre/Sean Kilpatrick

Nach den Schüssen an einer Schule in British Columbia sagt Kanadas Premierminister seine Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz ab. Er richtet emotionale Worte an die Kanadier.

Kanadas Premierminister Mark Carney hat Medienberichten zufolge angesichts des bestürzenden Schussvorfalls in British Columbia seine geplante Reise zur Münchner Sicherheitskonferenz abgesagt. Am Dienstag (Ortszeit) waren im Ort Tumbler Ridge in Westkanada Schüsse in einer Schule gefallen. Im Zusammenhang mit dem Vorfall gibt es mindestens zehn Tote und mehr als zwei Dutzend Verletzte. 

 

Carney hatte offiziellen Angaben zufolge eigentlich geplant, am Mittwoch nach Deutschland zu reisen, um an der Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen. Laut dem „Toronto Star“ wurde für Freitag auch eine Rede Carneys zur Eröffnung der Konferenz erwartet. Die Übersee-Reise verschiebe Carney nun vorerst, teilte sein Büro den Medienberichten zufolge mit.

„Die Regierung von Kanada steht an der Seite aller Bewohner von British Columbia, während sie mit dieser schrecklichen Tragödie konfrontiert sind“, erklärte Carney. Er ergänzte: „Unsere Fähigkeit, in Krisen zusammenzustehen, ist das Beste an unserem Land – unsere Empathie, unsere Einigkeit und unser Mitgefühl füreinander.“

 