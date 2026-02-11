Vorfall mit mindestens zehn Toten: Nach Schüssen an Schule – Kanadas Premier sagt München Reise ab

1 Kanadas Premier Mark Carney (Archivbild). Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Pre/Sean Kilpatrick

Nach den Schüssen an einer Schule in British Columbia sagt Kanadas Premierminister seine Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz ab. Er richtet emotionale Worte an die Kanadier.











Kanadas Premierminister Mark Carney hat Medienberichten zufolge angesichts des bestürzenden Schussvorfalls in British Columbia seine geplante Reise zur Münchner Sicherheitskonferenz abgesagt. Am Dienstag (Ortszeit) waren im Ort Tumbler Ridge in Westkanada Schüsse in einer Schule gefallen. Im Zusammenhang mit dem Vorfall gibt es mindestens zehn Tote und mehr als zwei Dutzend Verletzte.