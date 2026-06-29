Vorfall in Zug nach Stuttgart: Fahrgäste sollen Zugbegleiter rassistisch beleidigt haben

Bei einem Streit sollen Fahrgäste einen Zugbegleiter rassistisch beleidigt haben und handgreiflich geworden sein. Doch die Polizei ermittelt auch gegen den Schaffner.
Bei einer Auseinandersetzung in einer Regionalbahn zwischen Friedrichshafen und Stuttgart sollen zwei Fahrgäste einen Zugbegleiter und einen anderen Reisenden körperlich angegangen und rassistisch beleidigt haben. Der 34-jährige Zugbegleiter soll daraufhin einen der beiden Fahrgäste verbal bedroht haben, wie die Bundespolizei mitteilte.