Vorfall in Zug im Kreis Göppingen: Unbekannter fasst sich vor 18-Jähriger an sein Glied und verfolgt sie

Eine 18-Jährige sitzt in einem Zug im Kreis Göppingen einem Mann gegenüber. Der spielt an seinem Geschlechtsteil herum – und folgt der jungen Frau auch außerhalb des Zugs.
Ein unbekannter Mann soll am Montagnachmittag in einem Metropolexpress zwischen Süßen und Eislingen (Kreis Göppingen) vor einer 18-Jährigen sein Glied angefasst haben. Wie die Bundespolizei mitteilt, saß die junge Frau gegen 17.50 Uhr dem Mann im Zug gegenüber. Dieser soll während der Fahrt seine Hand in der Hose gehabt und offenbar an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.