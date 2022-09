Vorfall in Zuffenhausen

1 Die Polizei sucht nach dem Vorfall Zeugen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/DROFITSCH/EIBNER

Eine 23-Jährige wird am Samstagnachmittag in Stuttgart-Zuffenhausen von einem unbekannten Mann begrapscht. Die Polizei sucht nach dem Vorfall Zeugen.















Ein unbekannter Mann soll nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag in Stuttgart-Zuffenhausen eine 23-Jährige belästigt haben – die Polizei sucht Zeugen. Die junge Frau hielt sich gegen 16.55 Uhr im Bereich der Straßburger Straße auf, als der Mann auf sie zukam und sie unvermittelt an das Gesäß fasst – dabei soll er gelacht haben.

Anschließend floh der Grapscher über die Cheruskerstraße in Richtung Böhringerstraße. Der Täter soll zwischen 17 und 23 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß gewesen sein. Er hatte schwarze, lockige Haare und trug schwarze Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei (0711/89905778) zu melden.